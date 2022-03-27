Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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В настоящее время там работает 12 единиц техники и 65 спасателей. Также есть химическая лаборатория ГСЧС и лабораторного центра Ровно. Глава ОВА заверил, что в настоящее время опасности для населения нет.

Химический и радиационный фон в норме. Гражданскому населению ничего не угрожает, не нужно эвакуировать ни детей, ни взрослых. Ситуация контролируется,

– заявил Коваль.

В Ровенской области в субботу, 26 марта, дважды объявляли воздушную тревогу:

во время первой ВСУ сбили вражеский дрон ;

во время второй – ракета попала в нефтебазу города Дубно.

Напомним, что ракетным обстрелам в тот же день подвергся Львов . К счастью, обошлось без жертв, но есть раненые.

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