Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил в сети, что захватчики атаковали Ровенскую область.
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В Ровенской области сбили дрон россиян
В Ровенской области 26 марта дважды извещали о воздушной тревоге.
Во время первой тревоги Вооруженные Силы Украины сбили вражеский дрон,
– отметил глава ОВА.
В то же время, когда длилась вторая тревога, ракета россиян попала в нефтебазу города Дубно. Масштаб нанесенного атакой россиян ущерба устанавливают.
Напомним, в Волынской ОВА ранее проинформировали, что 26 марта в 10 километрах от Луцка Силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник. Однако власти предполагают, что это могла быть ракета россиян.
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