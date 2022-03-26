Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил в сети, что в области украинские защитники сбили беспилотник.

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На Волыни сбили беспилотник россиян

По предварительной информации, примерно в 10 километрах от Луцка силами ПВО был сбит беспилотник,

– отметил Погуляйко.

По его словам, это могла быть вражеская ракета. Пока информацию уточняют, детали обещают сообщить впоследствии.

Напомним, что уже продолжительное время в Генштабе Вооруженных Сил заявляют об угрозе привлечения армии Беларуси к боям на Волынском направлении. В то же время, украинские военные готовятся к возможному вторжению противника в регион. Бойцы уверяют, что дадут отпор оккупантам.

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