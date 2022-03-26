Очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив у мережі, що в області українські захисники збили безпілотник.
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На Волині збили безпілотник росіян
За попередньою інформацією, приблизно за 10 кілометрів від Луцька силами ППО було збито безпілотник,
– зазначив Погуляйко.
За його словами, це могла бути ворожа ракета. Наразі інформацію уточнюють, деталі обіцяють повідомили згодом.
Нагадаємо, вже тривалий час у Генштабі Збройних Сил заявляють про загрозу залучення армії Білорусі в бої на Волинському напрямку. Водночас українські військові готуються до можливого вторгнення противника в регіон. Бійці запевняють, що дадуть відсіч окупантам.
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