У генеральному штабі ЗСУ повідомили актуальну інформацію станом на 12:00 тридцятої доби героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

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Загроза залучення Білорусі у війну зберігається

На Волинському напрямку російські загарбники активних дій не проводять.

Ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока,

– зазначили в Генштабі.

Там також розповіли, що тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів. Зокрема, зі складу 4 російських бригад.

Нагадаємо, Володимир Зеленський напередодні заявив, що поки що невідомо, чи готова Білорусь приєднатися до Росії у війни проти України, відкривши новий фронт з Півночі. Однак українські оборонці готові до будь-яких сценаріїв.

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