У цьому запевнив Володимир Зеленський у новому інтерв'ю, інформує 24 канал. І наголосив, що це аж ніяк не питання віри, прогнозів тощо.

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"Це питання ймовірної загрози і нашої готовності до неї", – наголосив він.

І додав, що Білорусь, на жаль, з перших днів цього повномасштабного вторгнення стала базою для російської армії – танків, БТРів, літаків.

До слова. Генштаб ЗСУ повідомив, що поблизу українсько-білоруського кордону перебувають до 4 батальйонно-тактичних груп. Вони – зі складу збройних сил Білорусі.

Однак за нашими даними, чисельні білоруські військові масово відмовляються від перспективи воювати в Україні. Вони розуміють, що загинуть тут, наголосив Зеленський.

Чи розуміє це повною мірою керівництво Білорусі, чи не переткне воно ту межу, яка зветься державний кордон – час покаже,

– додав глава держави.

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