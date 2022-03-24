В этом заверил Владимир Зеленский в новом интервью, сообщает 24 канал. И подчеркнул, что это отнюдь не вопрос веры, прогнозов и т.п.

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"Этот вопрос вероятной угрозы и нашей готовности к ней", – подчеркнул он.

И добавил, что Беларусь, к сожалению, с первых дней этого полномасштабного вторжения стала базой для российской армии – танков, БТР, самолетов.

К слову. Генштаб ВСУ сообщил, что вблизи украинско-белорусской границы находятся до 4 батальонно-тактических групп. Они – из состава вооруженных сил Беларуси.

Однако, по нашим данным, многочисленные белорусские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине. Они понимают, что погибнут здесь, подчеркнул Зеленский.

Понимает ли это в полной мере руководство Беларуси, не пересечет ли оно ту границу, которая называется государственная граница – время покажет,

– добавил глава государства.

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