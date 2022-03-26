Глава Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив у мережі, що загарбники атакували Рівненську область.

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На Рівненщині збили дрон росіян

У Рівненській області 26 березня двічі сповіщали про повітряну тривогу.

Під час першої тривоги Збройні Сили України збили ворожий дрон,

– зазначив глава ОВА.

Водночас, коли тривала друга тривога, ракета росіян влучила в нафтобазу міста Дубно. Масштаб завданих атакою росіян збитків встановлюють.

Нагадаємо, у Волинській ОВА раніше проінформували, що 26 березня за 10 кілометрів від Луцька Сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник. Однак влада припускає, що це могла бути ракета росіян.

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