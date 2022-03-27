Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

До теми Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Дубно на Рівненщині

Наразі там працює 12 одиниць техніки та 65 рятувальників. Також є хімічна лабораторія ДСНС та лабораторного центру міста Рівне. Голова ОВА запевнив, що наразі небезпеки для населення немає.

Хімічний та радіаційний фон в нормі. Цивільному населенню нічого не загрожує, не потрібно евакуювати ні дітей, ні дорослих. Ситуація контрольована,

– заявив Коваль.

У Рівненській області у суботу, 26 березня, двічі оголошували повітряну тривогу:

під час першої ЗСУ збили ворожий дрон;

під час другої – ракета влучила в нафтобазу міста Дубно.

Нагадаємо, що ракетних обстрілів того ж дня зазнав Львів. На щастя, обійшлося без жертв, але є поранені.

Детальніше – Брифінг Садового та Козицького щодо атаки на Львів: дивіться відео



