Спасатели всю ночь работали, чтобы наконец потушить пожар. Кадры, обнародованные в ГСЧС, шокируют.

Важно Ракеты летели не по Львову, а в направлении Байдена – командование Воздушных сил

По данным спасателей, пожар во Львове вспыхнул 26 марта примерно в 16:30 из-за обстрела захватчиков. Враг попал в территорию одного из промышленных предприятий для хранения горючего. Там возник пожар.

Локализовать возгорание удалось 27 марта в 05:02, а полностью ликвидировать – в 06:49.

Пожар во Львове, куда россияне попали ракетой, ликвидировали / Фото ГСЧС

Отметим, что во Львове патрульные 26 марта задержали вероятных корректировщиков российских ракетных обстрелов. Они не только находились на месте происшествия, но и снимали на телефон момент попадания ракеты в цель. Кроме того, в гаджете одного из мужчин были и другие материалы, доказывающие деятельность в пользу врага.

Полиция задержала корректировщиков обстрелов во Львове: смотрите видео