Рятувальники всю ніч працювали, щоб нарешті загасити пожежу. Кадри, які оприлюднили у ДСНС, шокують.

Важливо Ракети летіли не по Львову, а у напрямку Байдена, – командування Повітряних сил

За даними рятувальників, пожежа у Львові спалахнула 26 березня приблизно о 16:30 через обстріл загарбників. Ворог поцілив у територію одного з промислових підприємств для зберігання пального. Там виникла пожежа.

Локалізувати займання вдалося 27 березня о 05:02, а повністю ліквідувати – о 06:49.

Пожежу у Львові, куди росіяни влучили ракетою, ліквідували / Фото ДСНС

Зазначимо, що у Львові патрульні 26 березня затримали ймовірних коригувальників російських ракетних обстрілів. Вони не лише були на місці події, а й знімали на телефон момент потрапляння ракети в ціль. Окрім цього, в ґаджеті одного з чоловіків були й інші матеріали, які доводять діяльність на користь ворога.