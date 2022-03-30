У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальникам нарешті вдалося приборкати масштабне займання.

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Пожежу на нафтобазі Рівненщини загасили

30 березня, о 13:07 ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області,
– зазначили в ДСНС.

Там додали, що на місці займання працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги.

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