В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасателям наконец-то удалось обуздать масштабное возгорание.

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Пожар на нефтебазе Ровненщины потушили

30 марта, в 13:07 ликвидирован пожар на нефтебазе в Ровненской области,

– отметили в ГСЧС.

Там добавили, что на месте возгорания работали 67 пожарных, 17 единиц техники, а также 2 пожарных поезда.

Обстрел нефтебазы в Ровенской области: что известно

Россияне 28 марта нанесли удар по нефтебазе на Ровненщине. Там возник масштабный пожар. На место обстрела прибыли работники ГСЧС и химической лаборатории.

Глава Ровненской ОВА Коваль рассказал, что жертв и пострадавших нет. Также не было критического разлива нефти, а химический и радиационный фон находился в норме.

Возгорание в результате атаки врага на Ровненщине потушили: смотрите видео