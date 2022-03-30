В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасателям наконец-то удалось обуздать масштабное возгорание.
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Пожар на нефтебазе Ровненщины потушили
30 марта, в 13:07 ликвидирован пожар на нефтебазе в Ровненской области,
– отметили в ГСЧС.
Там добавили, что на месте возгорания работали 67 пожарных, 17 единиц техники, а также 2 пожарных поезда.
Обстрел нефтебазы в Ровенской области: что известно
- Россияне 28 марта нанесли удар по нефтебазе на Ровненщине. Там возник масштабный пожар. На место обстрела прибыли работники ГСЧС и химической лаборатории.
- Глава Ровненской ОВА Коваль рассказал, что жертв и пострадавших нет. Также не было критического разлива нефти, а химический и радиационный фон находился в норме.
Возгорание в результате атаки врага на Ровненщине потушили: смотрите видео