В ведомстве отметили, что оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи и активных наступательных действий в этих направлениях не проводят.

Читайте также: "Отвод войск" России, вероятно, является введением в заблуждение, – Генштаб

Также в Генштабе отметили, что оккупанты продолжают отвод войск с территории Киевской и Черниговской областей.

По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении,

– говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе сообщили, что на территории России враг стягивает боевую и специальную технику, которую снимает с долгосрочного хранения. Более 40% этой техники находится в неисправном или нерабочем состоянии .