У відомстві зазначили, що окупанти намагаються утримати раніше зайняті рубежі й активних наступальних дій в цих напрямках не проводять.

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Також в Генштабі зазначили, що окупанти продовжують відведення військ з території Київської та Чернігівської областей.

За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку,

– йдеться в повідомленні.

Раніше в Генштабі повідомили, що на території Росії ворог стягує бойову та спеціальну техніку, яку знімає з довгострокового зберігання. Понад 40% цієї техніки перебуває у несправному чи неробочому стані.

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