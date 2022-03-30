У відомстві зазначили, що окупанти намагаються утримати раніше зайняті рубежі й активних наступальних дій в цих напрямках не проводять.
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Також в Генштабі зазначили, що окупанти продовжують відведення військ з території Київської та Чернігівської областей.
За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку,
– йдеться в повідомленні.
Раніше в Генштабі повідомили, що на території Росії ворог стягує бойову та спеціальну техніку, яку знімає з довгострокового зберігання. Понад 40% цієї техніки перебуває у несправному чи неробочому стані.
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