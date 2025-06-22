Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какие последствия вражеской атаки в Донецкой области

В ГСЧС сообщили, что в результате российского авиаудара по Краматорску был частично разрушен 4-этажный дом.

На месте атаки спасатели деблокировали мужчину 1955 года рождения, а также спасли женщину и девочку 2010 года рождения.

Работы продолжаются, под завалами могут быть люди,

– отметили в ГСЧС.

В Славянске, который этой ночью также был под обстрелом, разрушен частный дом. К сожалению, в результате удара погиб 17-летний парень.

Также были ликвидированы два масштабных пожара, в частности в здании площадью три тысячи квадратных метров.

Спасатели показали последствия ночного обстрела / Фото: ГСЧС Донецкой области

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Всего в результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения, повреждено более 40 объектов.