Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил командир взвода ударных БпЛА 109 бригады ТрО ВСУ Егор Фирсов, добавив, что сейчас противник существенно уменьшил использование военной техники и озвучил причины этого.

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Какие шаги важно сделать ВСУ

Если в 2022 году привычными были бои с использованием автоматов и танков, то сегодня ситуация на фронте изменилась.

Сейчас иногда невидимые битвы, они сводятся к связи между дроном и его оператором, борьба идет за то, чтобы эту связь разорвать. Это своеобразные технологические шахматы, война стала глубоко технологичной. Мы находимся на пике этой войны,

– заметил Фирсов.

Враг, по его словам, сейчас пытается взять инициативу, летать беспилотниками как можно дальше, давить украинские дроны РЭБом. Если противник залетает на уровне 20 – 25 километров, это, как пояснил командир взвода, означает, что все города и села, трассы, военные пункты в этой зоне находятся под опасностью.

"Надо обтягивать дороги сетками, чтобы вражеские дроны не залетали, чтобы был коридор для логистики, надо рыть рвы, чтобы машины могли ездить по подземелью, такое себе упрощенное метро. Нужно создавать подразделения, которые, кроме РЭБ, будут сбивать ружьями вражеские дроны на оптоволокне", – озвучил Фирсов.

Командир взвода рассказал, что на днях был на полигоне, где украинские военные учились стрелять из ружей по дронам. Он отметил, что сегодня надо иметь при себе ружья, патроны, навыки стрелять по БпЛА, а это, с его слов, очень непросто сделать.

"Мы также заставляем менять тактику врага, у него мало сил в логистике. Все, что мы уничтожали (авто, "буханки", баги), вынуждает противника идти пешком 5 – 10 километров на позиции. Он еще использует мотоциклы, но машины – нет, потому что их значительно уменьшилось, к тому же это опасно", – рассказал Фирсов.

Напомним, что офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш поделился тем, как российские оккупанты используют мотоциклы. Он отметил, что не только для штурмов, противник перенимает опыт их применения в украинских бойцов.