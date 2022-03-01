Боррель: ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины
Боррель заявил, что обращался к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе относительно обстрела Харькова. Как известно, оккупанты обстреляли центр города.
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Боррель заявил, что Россия своими коварными и кровавыми действиями нарушает законы военного времени. Он также заверил, что ЕС поддерживает Украину.
Вчерашний обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Харькове нарушает законы военного времени. ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины в эти драматические моменты,
– написал чиновник в Твиттере.
Отметим, что 1-го марта Россия осуществили обстрел Харьковской ОГА. В результате по меньшей мере 10 погибших, еще более 20 травмированных. Спасателям и волонтерам удалось вытащить из-под завалов около 10 человек.
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