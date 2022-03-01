Боррель: ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины

Боррель заявил, что обращался к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе относительно обстрела Харькова. Как известно, оккупанты обстреляли центр города.

К теме Боррель неожиданно обратился к белорусам: поблагодарил за "храбрую поддержку Украины"

Боррель заявил, что Россия своими коварными и кровавыми действиями нарушает законы военного времени. Он также заверил, что ЕС поддерживает Украину.

Вчерашний обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Харькове нарушает законы военного времени. ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины в эти драматические моменты,

– написал чиновник в Твиттере.

Отметим, что 1-го марта Россия осуществили обстрел Харьковской ОГА. В результате по меньшей мере 10 погибших, еще более 20 травмированных. Спасателям и волонтерам удалось вытащить из-под завалов около 10 человек.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!