В результате удара рухнула 6-этажка

Об этом рассказала корреспондент 24 канала Анна Черненко. Она говорит, что ракетами накрыли Харьков ночью.

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Ракеты попали в одну из 6-этажек в самом центре Харькова. "Это просто чудо, что на весь подъезд была только одна женщина, пенсионерка, которой больше 86 лет", – говорит Анна.

Ее извлекли из-под завалов дома, медицинская помощь ей не понадобилась, она получила только испуг и шок.

Спасенная пенсионерка Валентина Поповичук говорит, что в момент попадания она лежала на кровати, ее засыпало.

Я пошла в ванную, чтобы умыться, я даже не поняла, что произошло. И уж там меня тоже завалило. Спас меня пластиковый потолок. Я с ванной сбрасывала этот пластик и кричала, что жива,

– вспоминает она.

Журналистка добавляет, что это просто чудо, что женщина осталась жива от такого удара.

Разрушенная многоэтажка в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал



Утренний обстрел районов Харькова из РСЗО

По словам Черненко, многие районы в Харькове накрыли из реактивных систем залпового огня. Около 10 снарядов выпустили россияне по городу.

Сейчас сообщается о 31 раненом харьковчанине, еще три человека погибли. Попали по жилым районам города. "В течение 10-15 минут услышали в Харькове около 10 прилетов, накрывали дома один за другим", – говорит журналистка.

Она добавила, что это очень серьезный обстрел. На месте работают пожарные, спасатели и взрывотехники. Не исключено, что количество жертв увеличится.

Анна Черненко об обстреле Харькова: видео с места происшествия



К слову, о попадании в многоэтажку стало известно с рассветом 11 июля. В сети сообщили, что ракеты запускались из российского Белгорода.

Интересно, что аналитики ISW предположили, что россия мечтает полностью оккупировать Харьковскую область. Отмечают, что несмотря на то, что это маловероятно, гауляйтеры уже обнародовали флаг с двуглавым орлом.