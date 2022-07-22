В ночь на 21 июля российские оккупанты нанесли удар по пригороду Харькова. А утром уже выпустили ракеты и по городу. По предварительным данным, враг использовал реактивные системы залпового огня "Ураган", заявил заместитель главы Харьковской ОВА Роман Семенуха в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Своей целью враг выбрал гражданские объекты. А сам удар был нанесен по жилым районам города – Киевскому и Салтовскому.

"Нелепые удары. Ничем иным, как террором и геноцидом украинского народа, это назвать сложно. Поскольку это попадание в торговые комплексы, остановки общественного транспорта", – прокомментировал эту ситуацию Роман Семенуха.

Он также рассказал и о состоянии пострадавших в результате этого обстрела. Погибли три человека. Еще 20 пострадали. 2 человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 3 человек врачи оценивают как тяжелое. Они находятся в реанимации. Остальные 16 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, их жизни нет угрозы.

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