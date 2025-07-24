Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова городского головы Харькова Игоря Терехова в эфире национального марафона.

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Что рассказал Терехов об обстреле Харькова?

Игорь Терехов отметил, что 24 июля Харьков снова находился под обстрелом.

Было попадание 2-х УАБов по центральной части города Харьков, это жилая застройка. Предварительно, это были ФАБ-250,

– сказал мэр.

Городской голова Харькова отметил, что по состоянию на 12:03 в Харькове есть 18 человек, которые получили травмы. Сейчас они находятся в больнице. Среди травмированных есть 10-летняя девочка.

"Кроме этого, известно, что разбито предприятие легкой промышленности, трансформаторная подстанция. Сейчас работают наши коммунальные службы, работники ГСЧС по тушению пожара, который возник на этом предприятии. Очень много окон разбитых. Предварительно, пострадало 10 многоэтажных жилых домов", – отметил Терехов.

Он подчеркнул, что на месте работают кареты скорой помощи, осуществляется поквартирный обход всех домов. Количество пострадавших на месте еще может возрасти, ведь в некоторых квартирах остаются заблокированные жители.

К слову, ранее Игорь Терехов отмечал, что, предварительно, удар двумя УАБами был совершен по Шевченковскому району города. Было попадание рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 авто.