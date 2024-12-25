Корреспондентка из Харькова Анна Черненко сообщила 24 Каналу, что ранены шесть человек и поврежденными могут быть более сотни домов. Харьковчане рассказали, что вздрогнули от взрывов. С их слов, такой атаки по городу давно не было, тем более на Рождество.

Важно Циничный вражеский террор на Рождество: главное об атаке России 25 декабря

Что известно об атаке

Первые взрывы в Харькове прогремели около 6 утра. Как рассказала корреспондент, за 10 минут она насчитала около 10 взрывов. Затем был небольшой перерыв в 20 минут и снова было слышно несколько взрывов.

География ударов обширная: Салтовский, Киевский и Немышлянский районы. По состоянию на 10 утра известно о шести раненых – пятеро мужчин и одна женщина. Двое из них в тяжелом состоянии. Медики делают максимум, чтобы спасти их жизнь.

Били оккупанты по нежилой застройке и гражданской инфраструктуре. Из-за ситуации с безопасностью пока нельзя показывать воронки от ракет. Харьковчане рассказали, как пережили утро Рождества.

Тяжело, тяжело. Я как раз рано встаю, читаю книжечку у окна. Слышу бах-бах, там загорелось, там тревога, а потом как ударило, что я думала у меня сердце остановится. В коридор и стоим, ждем,

– поделилась жительница поврежденного обстрелом дома Светлана.

После этого враг атаковал беспилотником Основянский район. Возник пожар в частном секторе, несколько домов выгорело. Затем около 09:30 в Харькове снова слышали еще один взрыв.

В городском совете пока даже не могут назвать точное количество поврежденных домов. Предварительно может идти речь о более чем сотне зданий. Корреспондентка Анна Черненко отмечает, что атака 25 декабря пока самая большая за первый месяц зимы и осень по Харькову. Такого враг не выпускал по горожанам, да еще и на Рождество.

Праздник, вот они нас поздравили. У них ничего святого нет,

– отметила жительница поврежденного обстрелом дома Юлия.

В Харькове наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. Необходимые службы работают на местах, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия.

Мэр города Игорь Терехов рассказал, что Россия выпустила 12 баллистических ракет по Харькову. По его словам, удар был нацелен на котельные, ТЭЦ и объекты электроэнергетики.