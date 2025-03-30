Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу медучреждения в Facebook.

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Во время атаки в Харькове пострадал госпиталь

Вечером 29 марта российские войска нанесли удар по военному госпиталю в Харькове.

В очередной раз Россия совершила преступление – использовала летальное оружие против лечебного учреждения. В очередной раз, потому что госпиталь обстреливается не впервые. Это акт терроризма,

– заявил начальник госпиталя Эдуард Хорошун

Известно, что в результате ночной атаки беспилотников в госпитале пострадали пациенты и персонал, также были повреждены несколько корпусов. Несмотря на это, в операционных, которые подверглись разрушениям от взрывной волны, уже возобновились операции.

Госпиталь не может остановить оказание помощи и лечение пациентов ни на минуту,

– говорится в заявлении.

В Военно-медицинском клиническом центре добавили, что не объявляют сбор на восстановление заведения, а вместо этого надеются справиться собственными силами.

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Напомним, в результате атаки российских беспилотников в Харькове погибли два человека, также десятки харьковчан получили ранения. В вечернем обращении 30 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночного террора в Харькове есть 55 пострадавших, среди которых пятеро детей в возрасте от 5 до 17 лет.