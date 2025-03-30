Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку медзакладу у Facebook.
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Під час атаки в Харкові постраждав шпиталь
Ввечері 29 березня російські війська завдали удару по військовому шпиталю в Харкові.
У черговий раз Росія здійснила злочин – використала летальну зброю проти лікувального закладу. В черговий раз, бо госпіталь обстрілюється не вперше. Це акт тероризму,
– заявив начальник шпиталю Едуард Хорошун
Відомо, що внаслідок нічного атаки безпілотників у шпиталі постраждали пацієнти і персонал, також були пошкоджені кілька корпусів. Попри це, в операційних, які зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вже відновилися операції.
Шпиталь не може зупинити надання допомоги і лікування пацієнтів ані на хвилину,
– йдеться в заяві.
У Військово-медичному клінічному центрі додали, що не оголошують збір на відновлення закладу, а натомість сподіваються впоратися власними силами.
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Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників у Харкові загинули двоє людей, також десятки харків'ян зазнали поранень. У вечірньому зверненні 30 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що унаслідок нічного терору в Харкові є 55 постраждалих, серед яких п'ятеро дітей віком від 5 до 17 років.