Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Важно Прямое попадание, жертвы и ребенок в тяжелом состоянии: все о циничной атаке на Харьков 29 марта

Первые минуты после атаки в Харькове

Поздно вечером 29 марта Россия массированно атаковала Харьков дронами-камикадзе. Обстрел задел Холодногорский, Шевченковский и Киевский районы.

Одними из первых на место атаки прибыли правоохранители. В сети они показали, что происходило сразу после взрывов.

Так, на видео слышно сирены спецтранспорта, а правоохранители призывают жителей немедленно идти в укрытие, ведь над Харьковом фиксируют новые "Шахеды". Полицейские провели людей в укрытие, а после – продолжили оказывать помощь пострадавшим.

Первые минуты после атаки по Харькову: смотрите видео

Напомним, что в результате атаки 29 марта в Харькове погибли 2 человека. Еще 35 человек – пострадали. Среди пострадавших пятеро детей.