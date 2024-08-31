Мэр города Игорь Терехов выразил соболезнования родным и близким погибших.
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В Харькове объявлен траур
В результате российского обстрела 31 августа в Харькове объявили траурный день.
Вчера враг нанес очередной страшный удар по Харькову. Шестеро погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки. 80 раненых, из них 22 детей, в том числе десятимесячный младенец,
– написал Терехов.
Что известно об атаке на Харьков 30 августа
- В обед 30 августа россияне нанесли удары по Харькову КАБами, враг атаковал именно гражданскую инфраструктуру.
- В Индустриальном районе россияне попали в 12-этажку. Там произошел пожар, дом частично разрушен. Также оккупанты ударили по Немышлянскому району города, они убили маленькую девочку прямо на детской площадке. В общем враг атаковал 5 районов города.
- Вечером 30 августа Терехов сообщил о 7 погибших в результате обстрела. Однако утром председатель ОВА Олег Синегубов написал, что по уточненным данным погибли 6 человек.
- Также ранения получили 97 человек, из них 22 несовершеннолетних.