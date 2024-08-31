Мер міста Ігор Терехов висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

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У Харкові оголошений траур

Внаслідок російського обстрілу 31 серпня у Харкові оголосили траурний день.

Вчора ворог завдав чергового страшного удару по Харкову. Шестеро загиблих, серед яких дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику. 80 поранених, з них 22 дітей, у тому числі десятимісячне немовля,

– написав Терехов.

Що відомо про атаку на Харків 30 серпня