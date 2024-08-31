Мер міста Ігор Терехов висловив співчуття рідним та близьким загиблих.
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У Харкові оголошений траур
Внаслідок російського обстрілу 31 серпня у Харкові оголосили траурний день.
Вчора ворог завдав чергового страшного удару по Харкову. Шестеро загиблих, серед яких дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику. 80 поранених, з них 22 дітей, у тому числі десятимісячне немовля,
– написав Терехов.
Що відомо про атаку на Харків 30 серпня
- В обід 30 серпня росіяни завдали ударів по Харкову КАБами, ворог атакував саме цивільну інфраструктуру.
- В Індустріальному районі росіяни влучили у 12-поверхівку. Там сталася пожежа, будинок частково зруйновано. Також окупанти вдарили по Немишлянському району міста, вони вбили маленьку дівчинку прямо на дитячому майданчику. Загалом ворог атакував 5 районів міста.
- Ввечері 30 серпня Терехов повідомив про 7 загиблих внаслідок обстрілу. Однак зранку голова ОВА Олег Синєгубов написав, що за уточненими даними загинули 6 людей.
- Також поранень зазнали 97 людей, з них 22 неповнолітніх.