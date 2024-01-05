Известно ли, что за страна изготовила ракеты, которыми Россия атаковала Харьковщину, рассказал во время брифинга глава ОВА Олег Синегубов, передает 24 Канал.

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Россия атакует Украину не своими ракетами

По словам чиновника, в настоящее время нельзя назвать страну – производителя ракет, которые летели на Харьков. Маркировка на этих боеприпасах стерта. Однако, вероятно, их производила не Россия.

В частности, в областной прокуратуре уже начали изучать обломки ракет, которыми оккупанты массированно атаковали гражданские объекты в центре Харькова утром 2 января, когда два человека погибли, а более шести десятков получили ранения.

Сегодня прокуроры совместно со следователями и экспертами провели дополнительный осмотр обломков ракет. Цель следственного действия — проверить версию производства указанных ракетных боеприпасов за пределами России,

– говорится в сообщении правоохранительного органа.

В прокуратуре отметили, что после осмотра обломки будут переданы экспертам для проведения комплексной судебной взрыво-технической, военной экспертиз.

2 января оккупанты могли ударить по Харькову баллистикой из КНДР / Фото прокуратура

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В США заявили, что Россия бьет по Украине ракетами из КНДР