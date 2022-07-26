Несколько вражеских снарядов попали по открытой местности. Эксклюзивные подробности обстрела Харькова 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Били с С-300

Начальник полиции в Харьковской области Владимир Тимошко на месте сказал, что оккупанты снова били из советских зенитно-ракетных систем С-300.

Снова старая ракета С-300. Это заключение предварительно сделали полицейские взрывотехнической службы национальной полиции. Обломки мы уже собрали,

– отметил он.

Он также подчеркнул, что у места попадания нет и не было ни одного расположения Вооруженных Сил Украины, так же, как и военных объектов.

Информации о пострадавших пока нет

Городской голова Харькова Игорь Терехов также подтвердил очередной ночной обстрел города.

Прилетело в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения,

– написал он.

О жертвах пока информации нет. Также он призвал всех харьковчан быть очень аккуратными.

Прокуратура ищет возможных корректировщиков огня

Заместитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко отметил 24 каналу, что после попадания ракеты выбило окна в десятках квартир.

Пока прокуроры и следователи опрашивают местных жителей, чтобы зафиксировать их как пострадавших от этого обстрела.

"Другая причина этого опроса – установление возможных диверсантов или лиц, осуществляющих корректировку этого огня", – добавил Чубенко.

Детали очередного обстрела Харькова: смотрите видео

Прокуратура начала производство из-за обстрелов Харькова

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры Харькова начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. Речь идет о повреждении гражданской инфраструктуры в результате ракетного удара по району Харькова.

Как отметили в Офисе генерального прокурора, какие-либо военные объекты на территориях, куда попали вражеские ракеты, отсутствуют. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Далее материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.