Оккупанты обстреливают Харьков и область днем и ночью. Они используют реактивные системы залпового огня и ракеты. О последствиях вражеских обстрелов в сутки 29 июня рассказали в Национальной полиции.

Обратите внимание Число погибших в Николаеве выросло, прилетало в дома и в других городах области

Россияне обстреляли железнодорожную станцию

Оккупанты атаковали Основянский, Немышлянский и Индустриальный районы Харькова. Также они гатили по селам области, таких как Киев, Малиновка, Безлюдовка и по городу Золочев.

Также россияне уготовили по железнодорожной станции "Одноробовка", что в Золочевском районе. Как следствие повреждено помещение на ее территории.

В целом из-за вражеских атак Харьковщины за сутки 29 июня повреждены частные жилые дома, помещение здание сельсовета, производственные и хозяйственные помещения предприятия, автомобили. На месте обстрелов возникали пожары.



Разрушение в результате обстрелов / Фото Нацполиции

Полиция призывает людей не игнорировать тревогу

Из-за усиления артобстрелов полиция просит горожан не игнорировать сигналы тревоги. Власти напоминают харьковчанам, что можно использовать метрополитен как укрытие.

Правоохранители в это время присматривают за безопасностью на дорогах. За прошедшие сутки в отношении нарушителей правил дорожного движения полицейские составили более 20 админпротоколов.

Обратите внимание – оперативная информация о ситуации на фронте от Генштаба: видео