Так, вчера российская ракета попала в жилой многоквартирный дом в Николаеве. Под завалами нашли тело еще одного погибшего – известно о 6 погибших и 6 пострадавших.

К теме Ким выложил видео, как российская ракета попала в жилой дом в Николаеве

Погибших может быть больше: поиск продолжается

Спасатели продолжают разбирать завалы и конструкции разрушенного жилого дома. Продолжается поиск погибших.

К работам ГСЧС привлекли 2 государственную пожарно-спасательную часть Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, аварийно-спасательный отряд специального назначения, АСО 1 ДПРЧ и очередную смену оперативно-координационного центра.



Спасатели продолжают разбирать завалы дома / Фото ГСЧС

Напомним, что утром 29 июня россияне выпустили по Николаеву и пригороду более десяти ракет. Кроме жилого дома ракеты попали в базу отдыха и гаражный кооператив . Там фактически полностью сгорело 11 гаражей и 9 автомобилей. Также под обстрелы оказались база отдыха, портовая и производственная инфраструктура.

Ситуация в Николаевской области:

Россияне продолжают обстреливать села по линии разграничения в Березнеговатской общине. По предварительной информации, днем 29 июня ранения получили два человека – супруги. Информация о повреждениях уточняется.

Ночью и с утра 30 июня были обстрелы в Широковской общине. Разрушен один жилой дом, повреждено – два. Потерпевших, к счастью, нет.

Вчера во второй половине дня были обстрелы Первомайской общины, в результате чего повреждены жилые дома.

Также вчера обстрелы были в Галицыновской общине. Последствия уточняются.

К теме – раненая девочка спела гимн в больнице в Николаеве: щемящее видео