Среди погибших был и 33-летний Богдан Бидыло. У мужчины осталось 3 детей и жена. Об этом 24 Каналу рассказал отец погибшего Вячеслав Бидыло. После гибели родного сына он вступил в ряды ВСУ.
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"Я дал слово, я отомщу за Богдана, за сына, что я и сделал. Сейчас нахожусь здесь, я уже 9 месяцев служу в Вооруженных силах Украины", – рассказал он.
Каким был Богдан Бидыло
Вячеслав Бидыло вспоминает, что сын был очень патриотичным. Помнит, как сказал ему, что пойдет защищать Харьков.
Говорит: "Если придут оккупанты сюда, это будет уже поздно защищать". И он ушел вместе со своим другом с работы – Валиком, он тоже был ранен здесь, но в госпитале выжил,
– сказал он.
Погибший Богдан Бидыло вместе с семьей / 24 Канал
Где служил отец погибшего бойца
Отец погибшего в ХОГА служил в горячих точках. Был, в частности, в Балаклее и селе Гусаровка, освобождал село Терновая на Харьковщине. Впоследствии его отправили в Бахмут Донецкой области.
"В Бахмуте в результате боя я получил ранения, был в госпитале", – отметил он.
В настоящее время военнослужащий служит в Харьковском военкомате.
"24 марта мне 60 лет. Если возможность будет, я останусь служить дальше", – рассказал Вячеслав Бидыло.
Обстрел Харьковской ОГА
- Утром 1 марта 2022 года Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова. Тогда пострадала Харьковская ОГА.
- Страна-агрессор убила 29 человек. Под завалами админздания погибли бойцы ТРО и волонтеры.
- В здании ХОГА была разрушена, в частности, лестничная клетка. Больше всего оккупанты повредили правую сторону админздания. Там была уничтожена крыша и перегородки нескольких этажей. От вражеских обстрелов пострадали и дома рядом.