Через несколько часов медик от полученных травм скончался в больнице. Он оставался в Херсоне и лечил людей.

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Херсонский врач умер от российского обстрела

Днем в пригороде Херсона – Антоновке, российские военные прицельно сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль,

– написали в полиции.

В результате атаки пострадали супруги: у 56-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения глаз и руки, 60-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

Через несколько часов мужчина от полученных травм скончался в больнице. Впоследствии стало известно, что жертвой этого удара россиян стал хирург-онкодерматолог, который, несмотря на опасность, оставался в Херсоне и лечил людей.

Кроме того, в результате атаки российских военных по Херсону ранен ребенок. За его жизнь борются медики.