25 июня российские захватчики обстреляли Антоновку и Бургунку, а также сбросили авиабомбы на Казацкое и Веселое. В Херсонской ОВА рассказали о состоянии пострадавших.

Смотрите также: Падение обломков на многоэтажку в Киеве: под завалами нашли еще 2 погибших

Среди раненых будущая мама

В селе Бургунка в результате обстрела ранения получили 2 человека. В частности, под обстрел попала беременная женщина. Сейчас медики оказывают помощь будущей матери, чтобы предотвратить преждевременные роды.

Также в больницу с тяжелым ранением госпитализировали мужчину.

В Антоновке ранения получил 29-летний мужчина. Ему уже оказали необходимую помощь.

В Казацком и Веселом оккупанты сбросили авиабомбы. К счастью, люди не пострадали.

Ночь тоже была беспокойной: погиб мужчина

Эта ночь и утро в области тоже были беспокойными – оккупанты снова накрыли огнем мирные дома, пока спали люди. В Херсоне погиб 44-летний мужчина. Еще одна женщина оказалась под завалами.

Как прошли сутки в Херсонской области

За минувшие сутки, 24 июня, российские оккупанты 59 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области и выпустили 253 снаряда из артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области. Вследствие российской агрессии 2 человека получили ранения.