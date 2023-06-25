25 червня російські загарбники обстріляли Антонівку та Бургунку, а також скинули авіабомби на Козацьке та Веселе. У Херсонській ОВА розповіли про стан постраждалих.

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Серед поранених майбутня мама

У селі Бургунка внаслідок обстрілу поранень зазнали 2 людини. Зокрема під обстріл попала вагітна жінка. Зараз медики надають допомогу майбутній матері, щоб запобігти передчасним пологам.

Також до лікарні з важким пораненням госпіталізували чоловіка.

В Антонівці поранень зазнав 29-річний чоловік. Йому вже надали необхідну допомогу.

У Козацькому та Веселому окупанти скинули авіабомби. На щастя, люди не постраждали.

Ніч також видалась неспокійною: загинув чоловік

Ця ніч та ранок в області теж були неспокійними – окупанти знову вкрили вогнем мирні будинки, поки спали люди. У Херсоні загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами.

Як минула доба у Херсонській області

За минулу добу, 24 червня російські окупанти 59 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонської області й випустили 253 снаряди з артилерії, мінометів, "Градів" та авіації. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини зазнали поранення.