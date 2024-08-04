Об этом по состоянию на утро 4 августа сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
Смотрите также Россия пытается расширить зону контроля в Волчанске, – ОТГ "Харьков"
Под обстрелами были Зимовник, Приозерное, Антоновка, Садовое, Зеленовка, Приднепровское, Белозерка, Днепровское, Станислав, Берислав, Львово, Белогорка, Михайловка, Добрянка, Одрадокаменка, Высокополье и город Херсон.
Оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры и магазину, в результате обстрелов повреждены четыре многоэтажки, 11 частных домов, газопровод, хозяйственная постройка, частные автомобили и автомобиль скорой медицинской помощи.
Последствия российских обстрелов Херсонщины / Фото Нацполиции
Информация о раненых
В результате обстрелов ранены 15 человек, среди них один ребенок.
Вчера, 3 августа, россияне нанесли удары по Садовому на Херсонщине и по Днепровскому району областного центра. Ранения получили два человека.