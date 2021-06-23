После того, как российские военные обстреляли эсминец "Дефендер" в Черном море, оборонное ведомство страны вызвало британского военного атташе.

Узнайте больше Российские военные открыли огонь по эсминцу Британии в Черном море

Россия хочет поговорить с военный атташе Великобритании

В связи с нарушением эсминцем военно-морских сил Великобритании государственной границы России, в Минобороны вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве,

– говорится в сообщении.

Других деталей министерство не назвало. В то же время российский журналист Алексей Венедиктов спрогнозировал ответ атташе: "Мыс Фиолент – это Крым, который Великобритания считает Украиной, а не Россией".

Россия стреляла по эсминцу Британии: что известно

Днем 23 июня россияне открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу "Дефендер".

В Минобороны России говорят, что судно вошло в российские территориальные воды. А их военные якобы предупреждали британцев о возможном применении оружия.

Через 20 минут после открытия огня "эсминец покинул границы территориального моря России".

Обратите внимание! Ранее силы спецопераций Украины, Великобритании и США провели совместные учения на эсминце "Дефендер".