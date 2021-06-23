Після того, як російські військові обстріляли есмінець "Дефендер" у Чорному морі, оборонне відомство країни викликало британського військового аташе.
Дізнайтеся більше Російські військові відкрили вогонь по есмінцю Британії в Чорному морі
Росія хоче поговорити з військовий аташе Британії
У зв'язку з порушенням есмінцем військово-морських сил Великої Британії державного кордону Росії, в Міноборони викликаний аташе з питань оборони при посольстві Британії в Москві,
– йдеться в повідомленні.
Інших деталей міністерство не назвало. Водночас російський журналіст Олексій Венедиктов спрогнозував відповідь аташе: "Мис Фіолент – це Крим, який Велика Британія вважає Україною, а не Росією".
Росія стріляла по есмінцю Британії: що відомо
- Вдень 23 червня росіяни відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю "Дефендер".
- У Міноборони Росії кажуть, що судно увійшло в російські територіальні води. А їхні військові нібито попереджали британців про можливе застосування зброї.
- Через 20 хвилин після відкриття вогню есмінець "покинув кордони територіального моря Росії".