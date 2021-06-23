Після того, як російські військові обстріляли есмінець "Дефендер" у Чорному морі, оборонне відомство країни викликало британського військового аташе.

Дізнайтеся більше Російські військові відкрили вогонь по есмінцю Британії в Чорному морі

Росія хоче поговорити з військовий аташе Британії

У зв'язку з порушенням есмінцем військово-морських сил Великої Британії державного кордону Росії, в Міноборони викликаний аташе з питань оборони при посольстві Британії в Москві,

– йдеться в повідомленні.

Інших деталей міністерство не назвало. Водночас російський журналіст Олексій Венедиктов спрогнозував відповідь аташе: "Мис Фіолент – це Крим, який Велика Британія вважає Україною, а не Росією".

Росія стріляла по есмінцю Британії: що відомо

Вдень 23 червня росіяни відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю "Дефендер".

У Міноборони Росії кажуть, що судно увійшло в російські територіальні води. А їхні військові нібито попереджали британців про можливе застосування зброї.

Через 20 хвилин після відкриття вогню есмінець "покинув кордони територіального моря Росії".

Зверніть увагу! Раніше сили спецоперацій України, Британії та США провели спільні навчання на есмінці "Дефендер".