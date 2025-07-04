Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Старость под обстрелами

Россия несет угрозу для всех украинцев: молодых мам, которые вынуждены с детьми прятаться в укрытиях во время обстрелов, пенсионеров, которые всю жизнь мечтали о спокойствии, и мужчин, которые защищают Украину на фронте.

Так ГСЧС показал супругов, которые вместо спокойной старости переживали российский обстрел дома в Киеве – убегали от взрывов. Они бы хотели, чтобы у внуков было детство без страха, а под окнами будут цвести каштаны, а не пылать огонь.

Киев. XXI век. 4 июля. Не кадр из фильма, не постановка, а обычная улица города, окутанная дымом после российских ударов. К сожалению, такая реальность в Украине,

– написали в ГСЧС.

Пожилая пара убегала от взрывов в Киеве / Фото Даниила Павлова

Но тысячи украинцев сегодня борются за спокойную старость для украинцев, счастливую жизнь и будущее для наших детей, что будет без войны.

К слову, за сутки ГСЧС ликвидировали все пожары в Киеве, которые возникли в результате обстрелов города 4 июля. В тот день россияне снова атаковали гражданское население столицы и гражданскую инфраструктуру. Известно, что погиб один человек, а еще 26 человек ранены, среди них – один ребенок.