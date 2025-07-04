Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Старість під обстрілами

Росія несе загрозу для всіх українців: молодих мам, які змушені з дітьми ховатися в укриттях під час обстрілів, пенсіонерів, які все життя мріяли про спокій, та чоловіків, які захищають Україну на фронті.

Так ДСНС показав подружжя, яке замість спокійної старості переживали російський обстріл будинку в Києві – втікали від вибухів. Вони б хотіли, щоб в онуків було дитинство без страху, а під вікнами цвістимуть каштани, а не палатиме вогонь.

Київ. XXI століття. 4 липня. Не кадр із фільму, не постановка, а звичайна вулиця міста, огорнута димом після російських ударів. На жаль, така реальність в Україні,

– написали в ДСНС.

Літня пара втікала від вибухів у Києві / Фото Данила Павлова

Але тисячі українців сьогодні виборюють спокійну старість для українців, щасливе життя та майбутнє для наших дітей, що буде без війни.

До слова, за добу ДСНС ліквідували всі пожежі в Києві, які виникли внаслідок обстрілів міста 4 липня. Того дня росіяни знову атакували цивільне населення столиці та цивільну інфраструктуру. Відомо, що загинула одна людина, а ще 26 людей поранені, серед них – одна дитина.