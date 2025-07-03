Щемливе відео опублікував "Телеграф", передає 24 Канал. У місті працювала ППО.

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Повітряна тривога в Києві

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА у столиці оголосили о 20:00. Невдовзі в місті прогриміли вибухи, причиною яких стала робота сил ППО.

Уламки дрона впали на відкритій території в Солом'янському районі. У КМВА закликали мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до відбою.

Діти та мами з візочками біжать в укриття: дивіться відео

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, перед цим повітряна тривога в Києві тривала з 17:16 до 19:24. Її також оголошували через російські дрони.