Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко и ГСЧС Украины.

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Что с бизнес-центром и складами в Киеве после атаки

Тимур Ткаченко рассказал, что в результате вражеской атаки баллистическими ракетами есть повреждения в Дарницком, Оболонском, Соломенском районах Киева.

В Оболонском районе произошел пожар в мебельном цехе на значительной площади (1 500 квадратных метров), на месте работают спасатели. Также частично разрушены 3,4,5 этажи бизнес-центра.

Последствия попадания по бизнес-центру и складам в Киеве / Фото из телеграм-канала Тимура Ткаченко

Предварительно известно, что один человек погиб, трое – ранены (из них 2 – госпитализированы). Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Относительно других пострадавших – информацию уточняем,

– отметил начальник КГВА.

Все трое людей пострадали в Дарницком районе. Мужчина погиб там же, попав в район эпицентра взрыва.

Там же случился пожар в нежилом здании. Также зафиксировано падение обломков и разрушение здания с пожаром на другой локации района. Есть поврежденные и уничтоженные автомобили, в конце концов спасатели ликвидировали возгорание.

Впоследствии в ГСЧС рассказали, что пожары в Оболонском и Дарницком районах Киева ликвидированы Теперь продолжаются работы по разбору завалов и аварийных конструкций.

Спасатели потушили пожар после атаки Киева / Фото ГСЧС

Тимур Ткаченко рассказал, что последствия также фиксировали в Соломенском районе. Там в результате падения обломков зафиксировано возгорание на открытой территории, отдельными очагами. Из-за вражеской атаки загорелся фасад складского здания. Пожар быстро ликвидировали.

К слову, охранник Михаил, который работает рядом с местом попадания, рассказал, что чудом выжил, когда произошла вражеская атака. Подобное с мужчиной происходит уже второй раз.