Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. 24 Канал зібрав усі наслідки атаки.

Що відомо про падіння уламків у Києві?

Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється. Перебувайте в укриттях і не виходьте до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

13:28, 10 октября

Киев и область частично остались без света

В результате атаки на энергообъекты г. Киева и Киевской области часть региона осталась без электроснабжения. Только что условия безопасности позволят, бригады оперативно приступят к восстановлению электроснабжения.

Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

13:24, 10 октября

В Киеве перебои с водоснабжением

Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды.

13:19, 10 октября

В Киеве также приостановлено движение общественного транспорта в Голосеевском районе, а также частично в Соломенском, Печерском, Шевченковском и Дарницком районах Киева. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

13:17, 10 октября

Также известно, что из-за отключения электроэнергии от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

13:16, 10 октября

В Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение обломков БПЛА на 25-этажный жилой дом. На место происшествия направляются экстренные службы.

Кроме того, обломки беспилотника попали в восьмиэтажное офисное здание в этом же районе.