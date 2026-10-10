Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. 24 Канал зібрав усі наслідки атаки.
Що відомо про падіння уламків у Києві?
Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється. Перебувайте в укриттях і не виходьте до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
В результате атаки на энергообъекты г. Киева и Киевской области часть региона осталась без электроснабжения. Только что условия безопасности позволят, бригады оперативно приступят к восстановлению электроснабжения. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды. В Киеве также приостановлено движение общественного транспорта в Голосеевском районе, а также частично в Соломенском, Печерском, Шевченковском и Дарницком районах Киева. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Также известно, что из-за отключения электроэнергии от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. О возобновлении работы сообщат дополнительно. В Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение обломков БПЛА на 25-этажный жилой дом. На место происшествия направляются экстренные службы. Кроме того, обломки беспилотника попали в восьмиэтажное офисное здание в этом же районе.
Киев и область частично остались без света
В Киеве перебои с водоснабжением
В результате атаки на энергообъекты г. Киева и Киевской области часть региона осталась без электроснабжения. Только что условия безопасности позволят, бригады оперативно приступят к восстановлению электроснабжения.
Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.
Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды.
В Киеве также приостановлено движение общественного транспорта в Голосеевском районе, а также частично в Соломенском, Печерском, Шевченковском и Дарницком районах Киева. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Также известно, что из-за отключения электроэнергии от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. О возобновлении работы сообщат дополнительно.
В Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение обломков БПЛА на 25-этажный жилой дом. На место происшествия направляются экстренные службы.
Кроме того, обломки беспилотника попали в восьмиэтажное офисное здание в этом же районе.