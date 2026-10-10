Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. 24 Канал зібрав усі наслідки атаки.

Що відомо про падіння уламків у Києві?

Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється. Перебувайте в укриттях і не виходьте до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

13:19, 10 жовтня

У Києві також зупинився рух громадського транспорту в Голосіївському районі, частково у Солом'янському, Печерському, Шевченківському та в Дарницькому районах Києва. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

13:17, 10 жовтня

Також відомо, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

13:16, 10 жовтня

У Солом’янському районі столиці попередньо зафіксували падіння уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок. На місце події прямують екстрені служби.

Крім того, уламки безпілотника влучили у восьмиповерхову офісну будівлю в цьому ж районі.