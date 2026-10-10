Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. 24 Канал зібрав усі наслідки атаки.
Що відомо про падіння уламків у Києві?
Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється. Перебувайте в укриттях і не виходьте до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
У Києві також зупинився рух громадського транспорту в Голосіївському районі, частково у Солом'янському, Печерському, Шевченківському та в Дарницькому районах Києва. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Також відомо, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про відновлення роботи повідомлять додатково.
У Солом’янському районі столиці попередньо зафіксували падіння уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок. На місце події прямують екстрені служби.
Крім того, уламки безпілотника влучили у восьмиповерхову офісну будівлю в цьому ж районі.