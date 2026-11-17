Согласно сообщению Воздушных сил, военные зафиксировали скоростные цели в направлении Киева около 05:38. 24 Канал информирует, что нам известно на данный момент.

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Что известно об обстреле Киева баллистическими ракетами 17 ноября?

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 05:36 утра 17 ноября – наряду с целым рядом областей Украины. В это время стало известно о запуске российской армией баллистических ракет по столице (как утверждали мониторы – со стороны Брянска).

Серия взрывов прогремела в Киеве в течение нескольких минут. На момент публикации воздушные угрозы на территории Украины остаются актуальными, в частности продолжается атака реактивных БПЛА.

Уже поступает первая информация о последствиях ударов по Киеву баллистическими ракетами. КГГА сообщает, что в результате ночного обстрела повреждена наземная инфраструктура метрополитена.

Движение поездов метро на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" – "Червоный хутор" временно остановлено. Пока поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" – "Выдубичи".

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Добавим, что во время первой атаки (поздно вечером 16 ноября) враг наносил удары по Южному и Северному мостам. Были повреждены системы критической инфраструктуры, в некоторых районах произошли перебои с водо- и теплоснабжением.