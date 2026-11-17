Згідно з повідомленням Повітряних сил, військові зафіксували швидкісні цілі у напрямку Києва близько 05:38. 24 Канал інформує, що ми знаємо на цей момент.

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Що відомо про обстріл Києва балістикою 17 листопада?

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 05:36 ранку 17 листопада – разом із цілою низкою областей України. У цей час стало відомо про пуск російською армією балістичних ракет на столицю (як стверджували монітори – з боку Брянська).

Серія вибухів пролунала у Києві впродовж кількох хвилин. На момент публікації повітряні загрози на території України актуальні, зокрема триває атака реактивних БпЛА.

Вже є перша інформація про наслідки ударів по Києву балістичних ракет. КМДА пише, внаслідок нічного обстрілу пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену.

Рух поїздів метро на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово зупинено. Поки поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" – "Видубичі".

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що під час першої атаки (пізно ввечері 16 листопада) ворог цілив по Південному та Північному мостах. Були пошкодження систем критичної інфраструктури, у деяких районах сталися перебої з водо- та теплопостачанням.