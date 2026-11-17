Російська атака по Україні / GettyImages, колаж 24 Каналу (ілюстративний)

Росія завдає комбінованого удару по Україні, запустивши балістику та ударні безпілотники. Через загрозу обстрілу у низці регіонів було оголошено тривогу та лунали вибухи.

Про загрозу для окремих населених пунктів та рух повітряних цілей ворога пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал. Adv Куди летять дрони та ракети? Повітряна тривога у низці областей України: дивіться карту Доповнюємо новину... 00:43, 17 листопада / Відбій загрози застосування балістичного озброєння 00:36, 17 листопада / Київщина: ударні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід. 00:35, 17 листопада / Черкащина. Росія вдарила по Смілі балістикою. Наслідки для інфраструктури уточнюють. Попередньо, троє людей травмовані. Київ. Унаслідок атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури. У деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням. Харків. Ворог завдав кількох ракетних ударів по Холодногірському району. Наслідки уточнюють. 00:21, 17 листопада / Запоріжжя: реактивний БпЛА курсом на місто 00:20, 17 листопада / Харківщина: реактивний БпЛА повз Барвінкове в західному напрямку Реклама 00:08, 17 листопада / Чернігівщина: нові групи ударних БпЛА повз Городню у напрямку Чернігова, та у напрямку Київщини 00:03, 17 листопада / Швидкісні цілі на Харків. Вибухи. 23:56, 16 листопада / Балістичні ракети на Черкаси 23:43, 16 листопада / Реактивний БпЛА на Хмельницький з північного сходу. 23:41, 16 листопада / Харківщина: БпЛА курсом на Чугуїв. Реклама 23:40, 16 листопада / Чернігівщина: ударні БпЛА повз Городню у напрямку Чернігова 23:38, 16 листопада / Реактивний БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північно-західний 23:35, 16 листопада / Реактивний БпЛА в районі Бару (Вінниччина) західним курсом на Хмельниччину 23:32, 16 листопада / Балістичні ракети на Дніпро 23:30, 16 листопада / Продовжують рух на Дніпро Реклама 23:29, 16 листопада / Ще балістичні ракети на Запоріжжя 23:29, 16 листопада / Ще балістичні ракети курсом на Київ

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