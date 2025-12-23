Было впечатление, что "Шахед" прямо в квартиру летит, – киевляне о пережитой атаке на столицу

Россияне утром 23 декабря атаковали Святошинский район Киева "Шахедами". Очевидцы, пережившие вражеский обстрел, вспоминают, что было впечатление, будто дроны летят прямо в квартиру.

Что рассказали очевидцы о пережитой атаке на Киев 23 декабря?

Киевлянин Александр рассказал телеканалу "КИЕВ24", что находился в момент взрыва у себя дома на кухне.

Ужас был. Голову вжал в плечи, и такое впечатление было, что просто к нам в квартиру летит, жутко,

– поделился мужчина.

Очевидица Тамара отметила, что в ее квартире было выбито стекло во всех окнах, а межкомнатные двери просто повылетали,

"Видимо, и потолок был потрескавшийся. Я в стрессе выбегала, поэтому я особо не обратила внимание. Взрыв застала в квартире, я была в ванной комнате, когда открылась дверь и посыпалось стекло и пыль", – сказала женщина.

Киевлянка Наталья также застала взрыв у себя дома. В ее квартире на 4-м этаже многоэтажки не осталось ни одного целого окна.

Все внутрь взрывной волной засыпало. Там теперь практически ничего нет. Я была в коридоре, меня не повредило. А муж был на кухне, вышел водички попить, посекло немного, но не критично. Живы, Слава Богу,

– подчеркнула очевидица российской атаки.

Еще одна жительница поврежденного дома рассказала корреспондентам "Новости.LIVE", что испугалась взрыва, и испытывала шок во время вражеской атаки. По словам киевлянки, взрыв прогремел около 9 часов утра.

После этого она, как и другие жители дома, вышла на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. К счастью, она травм не получила.

Какие последствия российской атаки по Киеву?