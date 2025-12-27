Беспрецедентная атака на Киев оставила без тепла более 40% жилых домов, – Кулеба

В результате одной из самых масштабных атак России по Киеву 40% жилых домов столицы и части Обуховского района остались без отопления. Так же значительное количество потребителей еще и без света.

Несмотря на постоянные воздушные тревоги, все коммунальные и аварийные службы работают круглосуточно, ликвидируя последствия вражеских ударов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Алексея Кулебу и ДТЭК.

Смотрите также В Киеве ухудшилось качество воздуха после вражеской атаки

Как вражеская атака повлияла на теплоснабжение в Киеве?

Массированная атака врага на объекты критической инфраструктуры привела к временному обесточиванию и оставила без отопления более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района. Для ускорения восстановления привлечены дополнительные ремонтные бригады.

Несмотря на угрозу новых ударов дронов, специалисты уже восстановили водоснабжение в городе и области. На Киевщине частично работают альтернативные источники питания, продолжается перезапуск систем, постепенно нормализуется давление воды.

В ДТЭК отметили, что 500 тысяч семей в Киеве еще остаются без света. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов.

Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить людей базовых условий жизни в холодный зимний период,

– говорит Кулеба.

Для жителей, временно оставшихся без света и тепла, организованы Пункты Несокрушимости, где можно согреться, зарядить гаджеты и получить необходимую помощь и информацию.

Несмотря на масштабы ударов, все усилия направлены на быстрое восстановление инфраструктуры и минимизацию их последствий.

Какие последствия обстрела Киева?