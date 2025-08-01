О сложности спасательных работ и жуткие подробности рассказал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в комментарии ТСН, передает 24 Канал.

Смотрите также Светлый мальчик, который любил учиться, – директор лицея о Матвее, который погиб во время атаки

Детали атаки на столицу: что говорят в МВД?

В Святошинском районе Киева завершили спасательные работы после очередного масштабного ракетного удара. В результате атаки россиян полностью разрушена часть многоэтажки. Из-под завалов только на этой локации достали тела 28 погибших, среди них – трое детей.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что все тела погибших идентифицированы. Спасатели разбирали завалы более суток. Также на месте попадания работали 22 следственные группы Нацполиции, а также СБУ.

Взрыв был настолько сильный, что поднял верхние этажи и опустил нижние. Был такой взрыв вверх-вниз. Потом это все сложилось, поэтому очень много жертв,

– сказал Клименко.

По его словам, жители погибли даже в коридорах, где прятались между двумя стенами. На одном из этапов под завалами было найдено живыми женщину с ребенком на шестом этаже. Они были зажаты бетонными плитами, поэтому разбор конструкций приходилось останавливать, чтобы не навредить им.

Клименко также сообщил, что двигатель ракеты, нашли непосредственно в разрушенном доме.

Напомним, одна из пострадавших во время атаки выпала с 9 этажа. Она потеряла обоих родителей. Сейчас девушка находится в больнице.